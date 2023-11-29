حماس تعلن الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا وبوتين

صرحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بأنه سيتم الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

روسيا تُرحب باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن ترحيب موسكو بالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل مع حركة حماس، والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلًا للرهائن من الأطفال والنساء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "روسيا ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع"، بحسب ما ذكرت لصحيفة "إزفيستيا".

وأضافت أنه من المهم الإشارة إلى الجهود الخاصة التي تبذلها قطر؛ بهدف التنفيذ العملي للدعوة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.