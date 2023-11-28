مكتب نتنياهو: المحتجزون الـ12 المفرج عنهم عادوا إلى إسرائيل

أعلن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن أن المحتجزين الـ12 المفرج عنهم عادوا إلى إسرائيل، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

في الوقت ذاته، كشف محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، عن تفاصيل استلام الجانب المصري المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر، حيث أكد أن هناك ثلاث سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي تصطحب عددًا من المحتجزين الإسرائيليين معظمهم من النساء والأطفال، يتم استقبالهم من الفرق المصرية المجهزة للاطمئنان على حالاتهم والتأكد من سلامتهم الصحية.

وتسلم الجانب المصري الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين من الصليب الأحمر الدولي، كما نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانًا بأسماء 30 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق، صرّحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة في بداية الهدنة، هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات المقبلة.