الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت  فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

26 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أمس الثلاثاء، أن هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال زيارتها الجرحي والمصابين في المستشفيات المصرية، أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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