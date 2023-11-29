مع بدء تطبيقه.. ما الصمت الانتخابى وعقوبة مخالفة شروطه؟

تنطلق بعد غدٍ الجمعة، ولمدة 3 أيام، الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مع التزام بفترة الصمت الانتخابي لمواطني الخارج بدءًا من الثانية عشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ما الصمت الانتخابى:

فترة تسبق الانتخابات بـ48 ساعة، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، وتتوقف فيها الحملات الانتخابية، ويمنع الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.

كما تتضمن حيادية وسائل الإعلام تجاه العملية الانتخابية وعدم الترويج لأي من المرشحين، حيث يحظر على أي مرشح الترويج لنفسه من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام أو المؤتمرات الجماهيرية.

تلتزم وسائل الإعلام خلال هذه الفترة بتثقيف المواطنين خلال فترة الصمت الانتخابي من أجل حشدهم للمشاركة في الانتخابات للجميع وليس لمرشح بعينه، ويقتصر دورها على الإعلان على أهمية المشاركة والتعريف بشكل ورقة الاقتراع وطريق التصويت الصحيحة وأماكن التصويت ولجان الانتخابات ودور اللجان القضائية التي تشرف على الانتخابات وغيرها من معلومات.

أسبابه؟

تستهدف هذه الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

عقوبته الإخلال؟

الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يستوجب اتخاذ عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى إسقاط حق الترشح، أو فرض غرامات على وسائل الإعلام المخالفة.

تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق الجمعة المقبلة 1 ديسمبر عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج والتي تستمر لمدة 3 أيام وذلك بالتوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول المختلفة.

وبدأت اليوم فترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمواطنين المصريين الموجودين خارج البلاد، وتحديدًا من الثانية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة لإجراءات الفرز فى الانتخابات الرئاسية.

تبدأ إجراءات الفرز:

1-من له حق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات:

• يحق ذلك لمندوب كل مرشح أو وكيله.

• كما يحق لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

• وسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة الوطنية للانتخابات الحضور، وفي حالة التزاحم تجرى بينها قرعة للانتخاب

2-بدء عملية الفرز:

• يقوم رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، بما يلي:

1- فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع.

2-تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فارغا.

فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة.

تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات مجموعة للأصوات الباطلة وتقسم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة.

عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.

ملحوظة: تعد ورقة الاقتراع صحيحة إذا كان تعبير الناخب عن رأيه واضحا

- يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه كل المرشحين من أصوات.

تحرير محضر إجراءات الفرز نموذج رقم (19) انتخابات رئاسية ويوقع على كل صفحة من صفحاته كل من رئيس وأمين اللجنة ووكلاء أو مندوبي المرشحين الحاضرين.

ملحوظة: يُراعى إثبات إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع أمام اللجنة الفرعية من واقع البيان الوارد في الكشف الوردي نموذج رقم 11/أ انتخابات رئاسية.

- إعلان عدد الأصوات:

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان الحصر العددي متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم شاملًا عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد)، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين.

4- تسليم صورة كشف الحصر العددي وتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح لمن طلب من وكلاء أو مندوبي المرشحين:

• يوقع مندوب كل مرشح على النموذج رقم (20) انتخابات رئاسية باستلام صورة من كشف الحصر العددي نموذج رقم (31) انتخابات رئاسية، ويُراعى أن تدون الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف وتفقيطها.