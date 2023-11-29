الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الهدنة الفلسطينية- الإسرئيلية سرت دون عوائق بعد مدها يومين

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدنة الفلسطينية الإسرئيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رشوان أن الوصول للهدنة استلزم جهودًا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع قطر وبمساندة أمريكية جادة. 

وذكر رئيس هيئة الاستعلامات أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الثلاثاء يقدر بـ2973 طنًا، مواد غذائية 11972 طنًا، ومياه 9111 طنًا، فضلًا عن 127 قطعة خيام ومشمعات. 

وتابع أن مصر استقبلت 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقًا. 

حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة 4 أيام جديدة

فيما أفادت "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة 4 أيام جديدة، حيث أبلغت الحركة الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأنه سيتم عرض صفقة لتبادل الأسري والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قريبًا على مبدأ "الكل مقابل الكل" وإنهاء الحرب على غزة، نقلًا عن "القاهرة الإخبارية".

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الهدنة الفلسطينية الإسرئيلية قطر حجم المساعدات

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