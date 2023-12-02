السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لتوعية التلاميذ بأهميتها.. محاكاة للانتخابات الرئاسية بالمدارس الحكومية (صور)

محاكاة للانتخابات
محاكاة للانتخابات الرئاسية بالمدارس الحكومية

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن العديد من المدارس الحكومية نفذت محاكاة للانتخابات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور رضا حجازي، بهدف توعية الطلاب بالانتخابات وأهميتها وبث الروح الوطنية في نفوس الطلاب وزيادة وعيهم. 

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ونفذت مدارس حكومية محاكاة للانتخابات بكل تفاصيلها، من حيث الانتخاب أو مساعدة كبار السن فى التصويت.

وينشر "الدستور" صور المحاكاة. 

إجراءات "التعليم" بشأن الانتخابات الرئاسية 

كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

• مراجعة جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية إجراء الانتخابات البرلمانية الانتخابات التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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