السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سلمت دماغها للشيطان.. حكاية أم نُزع من قلبها الرحمة وقتلت ابنتها

صورة أرشيفية لمتهمة
صورة أرشيفية لمتهمة

أم انتزعت من قلبها كل معانى الرحمة والإنسانية وتحول الحنان فى قلبها لقسوة  يتحكم فيه الشيطان بكل سهولة 
فتخيلت بأن تخلصها من رضيعتها التى حملت فيها من طليقها   سيكون هو الحل الأسهل لتنهى كل ما يربطها  بطليقها السابق وتستطيع أن تعيش حياه هادئة وسعيدة مع زوجها الحالى.

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لكن الأفكار الشيطانية تملكت منها واستطاعت السيطرة عليها  فمجرد ولادتها للمجنى عليها بساعة قليلة وبدلا من أن تحمل رضيعتها وتحتضنها وتطعمها مثل أى أم  قامت بوضعها أعلى سطح عقار وتركتها تبكى وتصرخ من الجوع لمدة 6  ساعات متواصلة.


تركتها بالطريق

6 ساعات بكت فيهم الرضيعه بكل ما فيها من قوة والأم لم يهتز لها جفن خوفا على رضيعتها  التى لم ترى الدنيا سوى من لحظات  ولم ينتهى جبروت الام لهذه اللحظة أو يحن قلبها على طفلتها بل إصطحبتها واتفقت مع زوجها الحالى وأحد أصدقاءه على حمل الرضيعة  وتركها بأحد الطرق العامة، وبالفعل حملوا الرضيعه وتركوها بالطريق العام قاصدين من ذلك إزهاق روحها كنتيجة طبيعة لرضيعة لم تبلغ من العمر سوى ساعات قليلة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم  بالحبس سنة مع الشغل على أم تركت ابنتها دون رعايه بالأميرية، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني "ع.م" والثالث "ه.ا" عما أسند إليهم من اتهام، في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار

جنايات القاهرة الأميرية القتل العمد الحبس الرضيعة

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