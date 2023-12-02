السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة مع الشغل على أم تركت ابنتها دون رعايه بالأميرية، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني "ع.م" والثالث "ه.ا" عما أسند إليهم من اتهام، في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشف أمر إحالة المتهمين الـ3 الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بأنهم قتلوا عمدا المجني عليها حديثة الولادة نجلة المتهمة الأولى "ب.م" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها، وذلك بعد أن تبين للمتهمة الأولى حملها من مطلقها، وحال كونها زوجة للمتهم الثاني "ع.ا" اتفقوا جنائيا بينهم وعقدوا العزم على الخلاص منها عقب مولدها، وما أن استهلت صغيرتيها الحياة قامت الأم بوضعها أعلى سطح العقار محل سكنها تاركة إياها دون تغذية لمدة قاربت 6 ساعات، وخوفا من افتضاح أمرها وتنفيذا للغرض الإجرامي ونفاذا لما انتوه من نية خبيثة بتركها فى مكان وظروف يغلب فيه هلاكها، اتفقت مع الثانى والثالث "ه.ا" على حملها لتركها بالطريق العام قاصدين من ذلك إزهاق روحها كنتيجة طبيعية لرضيعة لم تبلغ من العمر سوى لحظات، وهو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة أم تركت ابنتها دون رعايه الأميرية محكمة الجنايات حديثة الولادة

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