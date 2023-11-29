الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشر صورها.. السجن 3 سنوات لعامل يهدد فتاة بسوهاج

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بتهديد فتاة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بقيامه بتهديد المجنى عليها على موقع التواصل الاجتماعي وخدش شرفها والتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة التهديد بافشاء أمور مخدشة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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