السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

حبس متهم
حبس متهم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة السلام بعدما أقدم عاطلين على قتل صديقهم باستخدام سلاح أبيض بعد خلافات نشبت بينهم بسبب بيع المواد المخدرة.

أقوال المتهمين

اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه أثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف نشب بينهم بسبب المواد المخدرة.

وأقروا بأنهم يبيعون المواد المخدرة ويتقاسمون الأرباح سويا، لكن المجني عليه سرق جزء من المواد المخدرة ليتمكن من أخذ أرباحها لنفسه، فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بالتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) حتى أصبح جثة هامدة.

أقوال أسرة المجني عليه


أقرت أسرة المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بأن المتهمين من قاموا بإستدراج نجلهم لطريق بيع المواد المخدرة لتحقيق مكاسب وأرباح كثيرة وحاولوا إبعاده عنهم كثيرا وبكل مرة كان يتردد عليه المتهمين مرة أخرى ويهددونه بالقتل إذا لم يساعدهم فى بيع المواد المخدرة.

ويوم الواقعة أخبرهم المجنى عليه بأنه ترك هذا الطريق ولن يعود له مرة أخرى، وبمجرد خروجه من المنزل، جاء لهم خبر مقتله على يد المتهمين.

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قرارات النيابة
قررت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهمين بقتل صديقهم بسبب بيع المواد المخدرة لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بدفن  المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

السلام سلاح أبيض المواد المخدرة قتل جثة

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