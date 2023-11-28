الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل ينهى حياة تاجر فاكهة في القليوبية.. والسبب

قتل
قتل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (تاجر فاكهة "له معلومات جنائية") بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، وبسؤال شقيقه (عامل) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص (لا يعلم بياناته) تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

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تحقيقات النيابة لكشف ملابسات العثور على جثة بالبساتين

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التحقيق في العثور على جثة شاب في الشارع بالنزهة

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل ينهى حياة تاجر تاجر فاكهة القليوبية وزارة الداخلية مركز شرطة شبين القناطر

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