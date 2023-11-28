الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات النيابة لكشف ملابسات العثور على جثة بالبساتين

جثة
جثة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة شاب متوفي إثر طعنات بآلة حادة على جسده، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويه.
 

وتلقى اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة بدائرة قسم البساتين.

وتبين من المعاينة مقتل "أحمد.ر" بضربة على الرأس إثر خلافا بينه وبين آخر أرداه قتيلا ولاذ بالفرار، عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

أودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

نيابة البساتين الجزئية طعنات آلة حادة حول الواقعة تسليم الجثة

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