جريمة البساتين.. التحقيقات تكشف ملابسات ذبح تاجر سيارات

فتحت نيابة حوادث حلوان الجزئية، تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة رجل مصاب بعدة طعنات بمنطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة، أن المجني عليه يعمل تاجر سيارات ويبلغ من العمر 57 سنة، ويقيم بمفرده، وكان المتهم وهو جاره بذات العقار على دراية بأن المجنى عليه لديه أموال كثيرة، كونه مالكا لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه.

وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة ذهب المتهم للمجنى عليه وطرق عليه الباب وعندما دخل قام بضربه لشل حركته وطعنه بطعنة نافذة بالرقبة وطعنتين بالصدر أدت إلى وفاته فى الحال.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور علي جثة شخص مذبوح داخل شقته دائرة قسم البساتين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.