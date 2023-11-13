الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نيابة البساتين تأمر بحجز المتهمين بالتشاجر أمام مدرسة في البساتين

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة البساتين الجزئية بحجز المتهمين بالتشاجر في مدرسة على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب بجروح قطعية وإعداد تقرير حول الحادث.

وكشفت المباحث تفاصيل تداول حقيقة منشور لأحد الأشخاص زعم خلاله قيام خارجين على القانون بالتعدي بالضرب على مدير إحدى المدارس بالبساتين.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور لشخص زعم قيام خارجين على القانون بالتعدي بالضرب على مدير مدرسة بالقاهرة، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

ورصدت أجهزة الأمن منشورا لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعومًا بصور لمدير إحدى المدارس مصابًا بجروح قطعية بالجسد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، وحيث أكد قيام سيدة باستئجار خارجين على القانون للاعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في المنشور وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس في دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين صاحب المنشور، الذي يعمل فني كهرباء ومصاب بجروح متفرقة في الجسم، وبين 3 أشخاص "ربة منزل وزوجها ونجلهما" وجميعهم مقيمون في نفس الدائرة. وذلك بسبب رفض الأول السماح للطرف الثاني بالدخول إلى المدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدرسات بسبب سوء معاملتها لابنتهما. 

وادعى الأول أنه مفوض من قبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة نيابة عنهم، وتطورت المشادة إلى مشاجرة وقام الطرف الثاني بالاعتداء على الأول بالضرب بالأيدي، مما أدى إلى إصابته. تم ضبط الأشخاص المتورطين في المشاجرة.

وبعد مواجهتهم اعترفوا بما توصلت إليه التحقيقات. وأضاف الأول أنه ادعى على خلاف الحقيقة أنه يعمل في المدرسة وأن المشاجرة وقعت داخل المدرسة للتأثير في التحقيقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

نيابة البساتين الجزئية التشاجر جروح قطعية الحالة الصحية ل منشور

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