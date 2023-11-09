اتهام مُدرسة فى قنا بسحل تلميذة

بدأت جهات التحقيق بنجع حمادي، متمثلة في النيابة الإدارية والشئون القانونية بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، في التحقيق، في البلاغ المقدم من والد التلميذة منة الله محمد علي جعفر عثمان، التلميذة في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة بركة للتعليم الأساسي، يتهم فيه أخصائية اجتماعية بالمدرسة بالاعتداء على ابنته بالسب والقذف والضرب.

وقال والد التلميذة في بلاغه إن مشادة نشبت بين ابنته وزميلتها ابنة الأخصائية الاجتماعية في المدرسة، قامت على إثرها بالاعتداء على ابنته بالضرب والسب وجذبها من رقبتها والزي المدرسي من الطابق الرابع إلى الطابق الأول من المدرسة، ما أسفر ذلك عن إصابة ابنته بكدمات وآلام في الجسد، فضلًا عن سوء حالتها النفسية، التي تمر بها ابنته.

وأضاف أنه توجه إلى النيابة الإدارية والإدارة التعليمية لتقديم بلاغ بالشكوى بما تعرضت له ابنته، فضلًا عن تقرير طبي في مستشفى نجع حمادي العام، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.