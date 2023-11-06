الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية

محافظة قنا
محافظة قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت اليوم الاثنين في إزالة 63 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة. 

وأضاف الداودي خلال بيان صحفي، أن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية،وكافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن إجمالي حالات التعد على الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 63 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و19 قيراط ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال الأيام الماضية 267 حالة على مساحة 19 فدانا و7 قراريط، مشيرا إلى أن هناك متابعة لأي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودى، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي بمختلف أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة. 

قنا محافظ قنا محافظة قنا التعديات الأراضي الزراعية

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