الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على طالبة قتلت طفلة في الشرقية

متهمة
متهمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوكبير بمديرية أمن الشرقية من سائق- مقيم بدائرة المركز بغياب حفيدته لنجله سن 6 سنوات- مقيمة رفقته لسفر والدها للعمل بالخارج عن المنزل عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

بالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية فى تغيب الطفلة وأن وراء إرتكاب الواقعة طالبة- مقيمة بذات المنطقة محل سكن الطفلة وبفحص المسكن تم العثور على جثة الطفلة داخل 2 جوال وبها عدة إصابات، وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بالطفلة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، وفـى سبيل ذلك إستغلت عدم تواجد والديها بالمنزل وحضور المجنى عليها للهو رفقة شقيقتها الصغرى وقامت بإستدراجها لإرتكاب الواقعة. 

وأرشدت عن (القرط الذهبى،والسلاح المستخدم فـى الواقعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة أبوكبير مديرية أمن الشرقية

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