خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية من منزلك .. والسن القانوني للتصويت

الاستعلام عن اللجان الانتخابية من منزلك حد أبرز تساؤلات المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أماكن اللجان الانتخابية وكيفية معرفة اللجان الانتخابية وذلك من أجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي وذلك بناء على وعى المواطن المصري بأهمية الانتخابات ودورها الفعال في التغير نحو الأفضل.

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية من منزلك

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة التي تخص الاستعلام عن اللجان الانتخابية من منزلك وكيفية الإدلاء بالأصوات وتفاصيل الخاصة بالمشاركة في الانتخابات وكيفية معرفة اللجان الانتخابية الخاصة بكل مواطن وذلك من خلال الخطوات التالية:-

ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني من هنــــــــا.

اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

أدخل الرقم القومي في الخانة المحددة.

اضغط على أيقونة استعلم.

يظهر أمامك الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

تغيير اللجنة الانتخابية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أغلقت باب التقديم في خدمة تغيير اللجنة الانتخابية للمواطنين.

وتبرز تلك الخطوات كيفية الإستعلام عن اللجان الخاصة بالانتخابات وذلك من اجل التسهيل على كل مواطن كيفية الإدلاء بصوته ومعرفة اللجنة الانتخابية التابعة له، وذلك من أجل تشجيع كافة المواطنين على المشاركة في الملحمة التاريخية حيث أن الانتخابات تبرز مدى وعى الدولة المصرية بأهمية المشاركة المجتمعية في اختيار الرئيس الخاص بهم ومدى اهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة السبل للمواطنين للمشاركة في الانتخابات.

ما هو السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟

ينص القانون رقم 140 لسنة 2020 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه يحق لكل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية والتي تتضمن إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من: رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس المحلية.

المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتتضمن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، 4 مرشحين هم:

عبدالفتاح السيسى- برمز «النجمة».

عبدالسند يمامة- برمز «النخلة».

فريد زهران- برمز «الشمس».

حازم عمر- برمز «السلم».

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