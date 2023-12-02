السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية.. المصريون في مدريد يدلون بأصواتهم لليوم الثاني (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في إسبانيا على مقر السفارة في مدريد؛ للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنًا مع فتح باب التصويت لانتخابات الخارج في يومها الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في مدريد إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

txt

توافد المصريون في إريتريا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة (فيديو)

txt

في ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في سفارة مصر بموسكو

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية في مدريد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 مدريد السفارة المصرية في مدريد الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات رئاسة الجمهورية

مواد متعلقة

استمرار توافد المصريين بالأردن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المصريون فى تونس يتوافدون على السفارة للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

فى يومها الأول.. المصريون فى لبنان يتحدون الطقس ويشاركون فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية.. المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم وسط هتافات "تحيا مصر" (فيديو)

"المصريين أهُم".. هتافات الجالية المصرية فى الكويت أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية (فيديو)

توافد الجالية المصرية بالجزائر على التصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"حياة كريمة" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

الانتخابات الرئاسية.. المصريون بتونس يتوافدون على لجان التصويت بمقر السفارة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

المستشار رضا السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس