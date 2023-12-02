في ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في سفارة مصر بموسكو

بدأت اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اليوم الثاني من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين.

ويُنتظر أن يكون توافد المصوتين كبيرا اليوم السبت، نظرا لأنه أول أيام العطلة الأسبوعية.

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في موسكو قد شهد إقبالا جيدا نسبيا برغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل ودراسة.

الاستحقاق الرئاسي واجب وطني

وأعرب المصوتون من أبناء الجالية المصرية في روسيا عن أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

كما تزايد إقبال الناخبين بشكل كبير وبحشود على سفارات مصر بالخارج، وذلك في ثانى أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

كما إنه وخلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مُعلنين دعمهم للمرشح عبدالفتاح السيسي.