السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بالجزائر

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية

بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الجزائر، صباح اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفتحت سفارة مصر بالجزائر أبوابها في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي؛ لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية؛ لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وقام سفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريده بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بمواصلة الإشراف على توفر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت والتي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء.

مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.

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الانتخابات الرئاسية.. انطلاق تصويت المصريين في الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا

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القنصل المصري في جدة: توافد المصريين بالمملكة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في أول ثانى تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية للمصريين في الجزائر عملية التصويت لليوم الثاني علي التوالي ممارسة حقهم الانتخابي مشاركة فعالة وحاشدة

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