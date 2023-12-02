السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القنصل المصري في جدة: توافد المصريين بالمملكة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد القنصل العام المصري في جدة السفير أحمد عبد المجيد، أن القنصلية شهدت توافد أعداد كبيرة من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للقيام بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد المجيد "إنه القنصلية شهدت توافد أفواج من المصريين منذ بدء التصويت في التاسعة صباحا بتوقيت السعودية، ومن المقرر وصول حافلات تقل المقيمين في المناطق البعيدة مثل تبوك، وجيزان ونجران في الجنوب".

السيدات شكلن النسبة الأكبر من المشاركين

وأضاف أن الأسر المصرية توافدت لمقر القنصلية من جدة والمناطق الغربية والجنوبية، لافتا إلى أن أول المتقدمين للإدلاء بأصواتهم كانوا من السيدات اللاتي شكلن النسبة الأكبر من المشاركين.

txt

عاجل.. في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

txt

المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

ولفت إلى أن الجالية المصرية في السعودية تعد أكبر وأنشط جالية مصرية في الخارج، ولها إسهامات كبيرة في دعم الوطن، موضحا أن القنصلية تقوم بدورها في متابعة مشكلات الجالية والعمل على حلها

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في ثانى أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

القنصل العام المصري في جدة المصريين المقيمين بالمملكة الانتخابات الرئاسية بدء التصويت جيزان ونجران

مواد متعلقة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

"مش عاجبها شقتنا وعوزة شقة أكبر".. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زياده":. كعقب سيجارة مُحترق، سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس