القنصل المصري في جدة: توافد المصريين بالمملكة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أكد القنصل العام المصري في جدة السفير أحمد عبد المجيد، أن القنصلية شهدت توافد أعداد كبيرة من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للقيام بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد المجيد "إنه القنصلية شهدت توافد أفواج من المصريين منذ بدء التصويت في التاسعة صباحا بتوقيت السعودية، ومن المقرر وصول حافلات تقل المقيمين في المناطق البعيدة مثل تبوك، وجيزان ونجران في الجنوب".

السيدات شكلن النسبة الأكبر من المشاركين

وأضاف أن الأسر المصرية توافدت لمقر القنصلية من جدة والمناطق الغربية والجنوبية، لافتا إلى أن أول المتقدمين للإدلاء بأصواتهم كانوا من السيدات اللاتي شكلن النسبة الأكبر من المشاركين.

ولفت إلى أن الجالية المصرية في السعودية تعد أكبر وأنشط جالية مصرية في الخارج، ولها إسهامات كبيرة في دعم الوطن، موضحا أن القنصلية تقوم بدورها في متابعة مشكلات الجالية والعمل على حلها

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في ثانى أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.