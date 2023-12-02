السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر باليابان: الانتخابات الرئاسية تسير بشكل سلس ومنتظم منذ أمس

محمد أبو بكر سفير
محمد أبو بكر سفير مصر في اليابان

وجّه السفير محمد أبوبكر، سفير مصر في اليابان، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دعمها المتواصل، والتنسيق مع البعثات، وأيضًا الاجتماعات الفنية التي تمت قبل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبوبكر، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، أن الأمور تسير بشكل سلس ومنتظم منذ الأمس، لافتًا إلى أن المقار الانتخابية تفتح أبوابها في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي حتى الساعة التاسعة مساءً.

ندعو ونشجع المصريين فى الخارج على المشاركة

ودعا سفير مصر في اليابان المصريين في الخارج إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مقدرا من يشارك من المصريين في الانتخابات الرئاسية بسبب بُعد المسافات في اليابان. 

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