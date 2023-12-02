السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الجالية المصرية بروسيا: أبناؤنا أظهروا حبهم وولاءهم لوطنهم خلال الانتخابات الرئاسية

أيمن العيسوي
أيمن العيسوي

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن المصريين أظهروا حبهم وولاءهم لوطنهم خلال الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية في روسيا واللجنة العليا للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وتسهيلها على الناخبين.

ولفت العيسوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، إلى أن جميع المصريين الذين يعيشون في روسيا ينظرون إلى مصر من خلال الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجالية المصرية في روسيا أننا فخورون ببلدنا مصر، وأننا نعيش حياة كريمة، متابعًا: "متقتنعوش بأي كلام يقال غير كلام الرئيس السيسي، بدعي وأقول ربي يخليك لينا لأجل ولادنا الجايين بعدينا، لأنه يستاهل".

إنجازات الرئيس السيسي فخر لكل مصري

وأكد رئيس الجالية المصرية في روسيا أن الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي فخر لكل مصري، معقبًا: "فيه ناس لغاية دلوقتي مش مصدقة أن دي مصر".

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