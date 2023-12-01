رئيس الجالية المصرية بروسيا: مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية مبشرة (فيديو)

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية مبشرة جدًا خلال اليوم الأول، حيث أننا نشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بصوتهم، وتم فتح اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين في موعدها المحدد من اللجنة العليا للانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحًا.

وأضاف "العيسوي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه رغم برودة الطقس وانخفاضات درجات الحرارة في روسيا في الوقت الحالي، لكن ذلك لم يمنع الناخبين من النزول في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، لأنهم يريدون الشعور بالأمن والأمان في بلدهم مصر.

توافد وإقبال كثيف من المصريين في الخارج

وتابع: "نشهد توافد وإقبال كثيف من المصريين في الخارج، وإصرارًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الدولة المصرية".

وأوضح رئيس الجالية المصرية في روسيا، أن اليوم الجمعة هو يوم عمل في روسيا، بينما يومي السبت والأحد اجازة أسبوعية، ومن المتوقع زيادة الأعداد المشاركة خلال الساعات المقبلة، وهناك تواصل مستمر مع الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم، لأنه حق دستوري مكفول لكل مواطن.

ووجه رئيس الجالية المصرية في روسيا، الشكر للسفارة المصرية على تواجدها وتواصلها الدائم مع الجالية.