"إكسترا نيوز" ترصد استعدادات تصويت الجاليات المصرية في الانتخابات الرئاسية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد استعدادات المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج:
- نظمت الدولة حملة "شارك بصوتك" لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
- عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية بالخارج.
- عقد لقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية.
- توفير وسائل الانتقال الجماعي لحل مشاكل بُعد مكان السفارة والقنصلية عن تمركزات المصريين بالخارج.
- عقد غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج.