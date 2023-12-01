الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استعدادات انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة “الدستور” عبر موقع يوتيوب، فيديو يكشف استعدادات انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج.

تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

المصريون بالخارج تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 استعدادات الانتخابات الرئاسية مقر البعثات الدبلوماسية

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