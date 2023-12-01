سفير مصر بالسعودية لـ"القاهرة الإخبارية": أدعو وسائل الإعلام للمشاركة فى تغطية الانتخابات الرئاسية

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية: "اطلعنا على كل الإجراءات والقواعد الواردة من الهيئة العليا للانتخابات، وقد وصلت إلينا كل التجهيزات اللازمة وكل الأوراق المطلوبة لعمليات الاقتراع، كما وصلنا دعم من الموظفين من وزارة الخارجية".

وأضاف السفير أحمد فاروق، في لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “يوجد لدينا 27 لجنة تعمل في الرياض فقط، ومماثل لهم في جدة، بالإضافة إلى اللجان الاحتياطية”، معقبًا: "نتوقع أن تكون هناك أعداد معقولة من أبناء الجالية ليشاركوا في الانتخابات الرئاسية، وأدعو وسائل الإعلام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، ونرحب بجميع وسائل الإعلام، فنحن نمتلك وضوح في الأمور وعلى قدر عالي من الشفافية، وكل ما نتطلع إليه هو المشاركة وأن يحصل كل مواطن على حقه الدستوري في الإدلاء بصوته دون الترويج لأي مرشح بعينه".

وتابع: "أتمينا الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 في المنطقة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، ويوجد لجنتين فقط في الرياض وجدة، وقد تفضل أبناء الجالية بتقديم عدد كبير من الباصات لنقل المواطنين من تجمعاتهم سواء في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب للوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، وهناك إقبال ورغبة كبيرة من المواطنين على القدوم اعتبارًا من غدًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً".

وأردف: "أقول لمن سيكون متواجد في حرم البعثة الدبلوماسية، أنه بعد الساعة التاسعة سنظل نعمل إلى أن يدخل آخر مواطن وصل وتكبد عناء الوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية، ليدلي بصوته ويستخدم حقه".