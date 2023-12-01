الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار توافد المصريين بالأردن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة في الأردن؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، تزامنًا مع فتح باب التصويت بالخارج منذ التاسعة صباح اليوم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

 

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عمليات "المصريين الأحرار" تتابع التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج

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الاتحاد العام للمصريين بالخارج: إقبال غير مسبوق من الجاليات المصرية على المشاركة في انتخابات الرئاسة

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