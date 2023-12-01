الاتحاد العام للمصريين بالخارج: إقبال غير مسبوق من الجاليات المصرية على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

كشف المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس غرفة العمليات بالاتحاد، من القاهرة، عن أن هناك إقبالًا كثيفًا وغير عادي على الانتخابات الرئاسية من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن غرفة العمليات والمتابعة، التي تضم فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي بدأت عملها منذ الساعات الأولى من مساء أمس الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل وهي المدة المقررة لأيام تصويت المصريين في الخارج، رصدت الغرفة إقبالًا كبيرًا في القنصلية المصرية بجدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وأيضًا إقبالًا كثيفًا من المصريين في دول الخليج.



وقال المهندس إسماعيل أحمد علي إنه يلاحظ أيضًا إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أننا في أول أيام فتح باب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يبشر بالخير وأننا سنحقق نسبة تصويت أكبر من المتوقع.