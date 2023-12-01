الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الاتحاد العام للمصريين بالخارج: إقبال غير مسبوق من الجاليات المصرية على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

اتحاد المصريين بالخارج
اتحاد المصريين بالخارج

كشف المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس غرفة العمليات بالاتحاد، من القاهرة، عن أن هناك إقبالًا كثيفًا وغير عادي على الانتخابات الرئاسية من أبناء الجاليات المصرية بالخارج. 

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن غرفة العمليات والمتابعة، التي تضم فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي بدأت عملها منذ الساعات الأولى من مساء أمس الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل وهي المدة المقررة لأيام تصويت المصريين في الخارج، رصدت الغرفة إقبالًا كبيرًا في القنصلية المصرية بجدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وأيضًا إقبالًا كثيفًا من المصريين في دول الخليج.


وقال المهندس إسماعيل أحمد علي إنه يلاحظ أيضًا إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أننا في أول أيام فتح باب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يبشر بالخير وأننا سنحقق نسبة تصويت أكبر من المتوقع.

الانتخابات الرئاسية الجاليات المصرية غرفة العمليات إقبال كثيف العملية الانتخابية الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

رئيس اتحاد المصريين بالخارج يتابع عملية تصويت أبناء الجالية فى اليونان

اليوم.. المرشح الرئاسى فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بسوهاج

فريد زهران يرحب بتأييد ودعم الحزب الليبرالى المصرى له فى الانتخابات الرئاسية

"مصر أكتوبر" بالإسكندرية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

رئيس الجاليات المصرية بأوروبا: المصريون سيلبون نداء الوطن بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

"الحرية المصرى" للمصريين بالخارج: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى

حملة فريد زهران ترحب بإعلان الحزب الليبرالى المصرى تأييد ودعم مرشحها

فريد زهران يتعهد بتنفيذ 4 طلبات فورية للصحفيين حال فوزه بالرئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

استشهاد منتصر الصواف مصور "الأناضول" جراء إصابته في قصف للاحتلال بغزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم