الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخارجية: إقبال "جيد جدًا ومشجع" فى أول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر والإقبال جيد جدًا ومشجع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وأضاف السفير أبوزيد، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات المُشكلة بمقر وزارة الخارجية لم تتلق أية شكاوى مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث يستمر التواصل بين الغرفة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية على مدار الساعة لتقديم الدعم للبعثات والإجابة عن أي استفسارات، ولضمان سلاسة إجراءات العملية الانتخابية.

وكشف عن أن السفارة المصرية في ويلنجتون بنيوزيلاندا كانت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، نظرًا لفارق التوقيت، حيث تستمر عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً وفقًا للتوقيت المحلى لكل بلد.

 إتمام الاستحقاق الانتخابي بالخارج بسهولة ونجاح

ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث الرسمي أنه خلال الفترة التحضيرية تمت موافاة كافة السفارات والبعثات المصرية في الخارج بكافة الاحتياجات الفنية واللوجستية، كما تم إحاطتها بمختلف الجوانب التنظيمية والإدارية لتيسير اضطلاعها بكافة المهام المنوطة بهم لضمان إتمام الاستحقاق الانتخابي بالخارج بسهولة ونجاح.

وأوضح أنه تم إجراء تشغيل تجريبي لكافة الأجهزة والبرامج التي سيتم استخدامها خلال الاقتراع، لا سيما أجهزة القارئ الإلكتروني التي تمت موافاة عدد من السفارات ذات الكثافة التصويتية العالية بها لتيسير عملية الاقتراع، كما تم عقد دورات تدريبية ومحاضرات حضوريًا وافتراضيًا للسفراء رؤساء اللجان الفرعية لتوضيح المحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأعرب السفير أبوزيد عن الثقة فى قدرة البعثات المصرية في الخارج على إدارة العملية الانتخابية بالمهنية والحيادية الكاملة، خاصة على ضوء الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية، والتي وصل عددها إلى عشرة استحقاقات دستورية في العشر سنوات الأخيرة.

كما أعرب عن تقديره لما رصدته السفارات والقنصليات المصرية من حرص واضح من جانب أعضاء الجاليات المصرية في الخارج على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، موضحًا أن العملية الانتخابية في الخارج تستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 لجنة انتخابية في 121 دولة، وتنتهى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجارى.

الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد العملية الانتخابية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية السفارة المصرية في ويلنجتون

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