سفير مصر ببروكسل: العملية الانتخابية تسير بانتظام وثبات وبمظهر حضاري

أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مقر السفارة ببروكسل، تسير بانتظام وثبات لاسيما في ضوء الإجراءات التنظيمية والتقنية التي اتخذتها البعثة الدبلوماسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير بدر عبد العاطي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن هناك توافدًا جيدًا من قبل أبناء الجالية المصرية على التصويت، فضلًا عن قدوم مواطنين من مدن بعيدة عن مقر السفارة بالعاصمة، وذلك رغم ظروف الطقس السيئة وانخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى حد السقيع.

ونوه بأن الجالية المصرية ببلجيكا تعد نموذجًا مشرفًا للجاليات بالخارج، ولديها درجة عالية من الوعي والمسئولية ومدركة لأهمية دورها الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

اصطحاب أطفالهم لتعزيز روح الانتماء وحب الوطن

وأثنى على المظهر الحضاري والتزام المواطنين المصريين بالقواعد أثناء قيامهم بالتصويت، مشيرًا إلى حرص العديد منهم على اصطحاب أطفالهم لتعزيز روح الانتماء وحب الوطن لديهم منذ الصغر، فضلًا عن التعبير عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية برفع الأعلام المصرية التي زينت مقر ومحيط السفارة، بجانب التقاط الصور التذكارية فى أجواء عمت فيها الروح الوطنية المصرية.

وتوقع السفير المصري أن تزداد أعداد الناخبين يومي السبت والأحد حيث العطلة الأسبوعية للمواطنين، متوجهًا بالشكر للسلطات البلجيكية لتأمين محيط السفارة والتأكد من عدم وجود أي عوائق للتسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم.

وقالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن غرفة العمليات المعنية بمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، رصدت توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة)، والكويت، والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي).