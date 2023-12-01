الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى تنشر صورًا لتصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية ببولندا

بولندا
بولندا

شهدت السفارة المصرية في دولة بولندا إقبالًا من الجالية المصرية هناك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بنشر عدد من الصور التي تظهر مشاركة الجالية المصرية في بولندا في التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد ١٣٧ سفارة وقنصلية في ١٢١ دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

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