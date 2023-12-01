الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تنظم 3 ندوات للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب فى الانتخابات الرئاسية

ندوات للتوعية بأهمية
ندوات للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة طنطا بالغربية، لليوم السادس على التوالي، ٣ ندوات بكليات الزراعة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية بعنوان: "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

وتناولت الندوتان أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حقا أصيلا وواجبا وطنيا لكل مواطن مصري، وحث جميع الطلاب ومنسوبي الجامعة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الوطن، وأن المشاركة السياسية تعمل على تعزيز الديمقراطية ودعم الاستقرار والأمن ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لدى شباب الجامعة.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق أصيل

حاضر بالندوتين الدكتور حمدي شعبان، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والدكتور عبدالرازق الكومي، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رمضان السيد معن، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، والدكتور إبراهيم طلبة الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة هبة سلمان نائب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالغربية.

الزراعة والحاسبات والمعلومات خليك إيجابي انزل شارك صوتك امانه

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