جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة طنطا لليوم الخامس على التوالي، ندوتين بكلية التربية النوعية والمدن الجامعية بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

حث طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تناولت الندوتان حث طلاب الجامعة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ودورهم في توعية جميع المحيطين بهم بأهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري ،وتنمية وتعزيز الوعي الوطني لدى شباب الجامعة وإعدادهم لمستقبل أفضل فى الجمهورية الجديدة.

حاضر بالندوتين الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة، والدكتور ياسر عبداللطيف قنصوة، أستاذ الفلسفة السياسة بكلية الآداب جامعة طنطا.