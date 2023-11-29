جامعة طنطا تواصل عقد ندوات للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بانتخابات الرئاسة

واصلت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، لليوم الرابع على التوالي تنظيم عدة ندوات بلغت 3 ندوات وذلك بكليات الآداب والهندسة والتربية، بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة.

رفع الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي للطلاب

وخلال الندوات تم حث الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الجامعة، على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وعلى دعوتهم لأسرهم وأقاربهم للمشاركة، لتعزيز الدور الوطني للمواطن وممارسة حقوقه الديمقراطية تجاه وطنه، ورفع الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي للطلاب والتعبير عن رأيهم بحرية وسط اشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية.

حاضر بالندوات الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة صفاء مرعي الأستاذ بكلية الطب ومقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، والدكتور عبد الرازق الكومي أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والكاتب الصحفي ناصر طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، والكاتب الصحفى عاطف دعبس وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليات.