الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد الغرفة التجارية بالغربية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بـ محافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الغرفة التجارية بحضور أعضاء ومنسقى الحملة الانتخابية كل من النائب محمد عريبى والنائب أحمد الجحش والنائب الدكتور طلعت عبد القوى والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر.

وأكد أعضاء الحملة الرئاسية على أهمية العمل كفريق واحد من أجل الوطن وأن المشاركة السياسية فى الانتخابات المقبلة واجب وطنى ويأتى فى إطار دور الحملة لبناء الوعى السياسي لدى جميع المواطنين بالمحافظة وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات التى تعقد منذ بداية عمل الحملة.



من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية محمد مصلح، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قاد مصر إلى بر الأمان وعلينا جميعا الحشد للنزول بكثافة يوم الانتخابات ورد الجميل للقائد العظيم عبد الفتاح السيسي، الذى كان ومازال عند حسن ظن المصريين من خلال حرصه على الوطن وعلى المستقبل ولن ننسى ما قدمه فى مبادرة حياة كريمة من تطوير وأمل كان معدم عند بعض المصريين.

ووجه “مصلح" الشكر للحملة على جهودها ودعمها وسعداء بما وجدناه من تكامل من كل أطياف الشعب داخل الحملة الانتخابية ونشكر الرئيس السيسي على النهضة التى شهدتها مصر وجميعنا من أعضاء الغرفة والموظفين والتجار خلف الرئيس السيسي ايد واحدة لاستكمال ما بدأه فى جهوده على وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

كما استقبلت اليوم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية وفدً من الصحفيين والكتاب بحضور أعضاء ومنسقى الحملة الانتخابية بحضور النائب محمد عريبى والنائب أحمد الجحش والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر.