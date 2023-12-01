الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمليات "المصريين الأحرار" تتابع التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج

جريدة الدستور

واصلت غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أعمالها لمتابعة أول أيام الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية بدول الخارج، في ضوء المتابعة الدائمة من خلال ممثلي الحزب بكافة الدول والمتابعة الدورية والدائمة مع عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية توافد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم وحرص الكثيرين على رفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وترديد النشيد الوطني ودعم وتأييد الرئيس السيسي.

وتابع حزب المصريين الأحرار على مدار الساعة استمرار توافد المواطنين وتكثيف جهود ممثلي الحزب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وهناك بعض اللجان أغلقت أبوابها مثل نيوزيلندا وأستراليا، وبعض الدول لم تفتح أبوابها بعد نظرًا لاختلاف فروق التوقيت بين بلدان العالم ومن المقرر استمرار الاقتراع على مدار ثلاثة أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٣ ديسمبر.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار كان اول القوي السياسية والكيانات التي اعلنت دعمها وتأييدها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة واعتبره مرشحه الرئاسي واطلق اكبر حملة حزبية شعبية وحملات لطرق الابواب والوصول لكافة المواطنين بالنجوع والقري للحث علي المشاركة الايجابية والتوعية باهمية استكمال الرئيس السيسي بناء الجمهورية الجديدة.

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