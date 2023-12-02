السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصيرفي: تدفق المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية يسطر ملحمة وطنية رائعة أمام العالم

أمين جابر الصيرفي
أمين جابر الصيرفي

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتدفق المصريين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالخارج. 

وقال الصيرفى، إنهم يضربون أروع الأمثلة في الاصطفاف من أجل الوطن والتضافر لانجاح ماراثون الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالخارج. 

ووصف الصيرفي، فى تصريحات صحفية له اليوم، ما يحدث والإقبال على التصويت بالملحمة الوطنية التى صنعها المصريون بالخارج، تؤكد عشقهم للوطن، وتحمل المصريين بالداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، لذلك يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى، يعكس أمام العالم وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. 

 المصريين بالخارج أظهروا قدر كبير من المسئولية والحرص على المشاركة

وطالب عضو الشيوخ، بضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يحكم مصر لسنوات قادمة. 

وتابع الصيرفي، أن المصريين بالخارج أظهروا قدر كبير من المسئولية والحرص على المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بتدفقهم على اللجان واصطفافهم في طوابير رغم البرد في بعض البلاد والظروف الجوية الصعبة. 

واختتم بأن رفع أعلام مصر ورايات التأييد لرئيس السيسي أمام اللجان يكشف أن الجميع يدركون حجم ما تحقق في الوطن، من إنجازات ضخمة وحقيقية في مختلاف المجالات.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات

وقالت وزارة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج، توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك في فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق والجزائر وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية لجان الاقتراع المصريون بالخارج الملحمة الوطنية واجب وطني

مواد متعلقة

عضوة بالشيوخ تشيد بإقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع

عضو بالشيوخ: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات واجب وطنى ومسئولية قومية

برلمانى يناشد المصريين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية: واجب وطنى

رئيس "زراعة الشيوخ": المصريون سيحسمون الانتخابات الرئاسية بمشاركتهم بكثافة

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

المستشار رضا السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدبي

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس