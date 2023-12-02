الصيرفي: تدفق المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية يسطر ملحمة وطنية رائعة أمام العالم

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتدفق المصريين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وقال الصيرفى، إنهم يضربون أروع الأمثلة في الاصطفاف من أجل الوطن والتضافر لانجاح ماراثون الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالخارج.

ووصف الصيرفي، فى تصريحات صحفية له اليوم، ما يحدث والإقبال على التصويت بالملحمة الوطنية التى صنعها المصريون بالخارج، تؤكد عشقهم للوطن، وتحمل المصريين بالداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، لذلك يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى، يعكس أمام العالم وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المصريين بالخارج أظهروا قدر كبير من المسئولية والحرص على المشاركة

وطالب عضو الشيوخ، بضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يحكم مصر لسنوات قادمة.

وتابع الصيرفي، أن المصريين بالخارج أظهروا قدر كبير من المسئولية والحرص على المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بتدفقهم على اللجان واصطفافهم في طوابير رغم البرد في بعض البلاد والظروف الجوية الصعبة.

واختتم بأن رفع أعلام مصر ورايات التأييد لرئيس السيسي أمام اللجان يكشف أن الجميع يدركون حجم ما تحقق في الوطن، من إنجازات ضخمة وحقيقية في مختلاف المجالات.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات

وقالت وزارة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج، توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك في فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق والجزائر وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.