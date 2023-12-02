السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون فى لوس أنجلوس يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

المصريون فى لوس أنجلوس
المصريون فى لوس أنجلوس

توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية فى ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية على مقر القنصلية المصرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.

ورفع أعضاء الجالية خلال الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، أعلام مصر، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

 حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إقبالًا ملحوظًا، منذ أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سار الصلاحية مثبت به الرقم القومى.

وعقد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صباح اليوم من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تفاصيل اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تليفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء غد الأحد.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وكشف بنداري، عن غلق عمل لجنة واحدة في نيوزلاندا مع انتهاء اليوم الثاني للتصويت حسب توقيتها المحلي، ورصدت مشاكل فنية في لجنة بالسفارة المصرية بالرياض وجرى التدخل والتعامل مع المشكلة سريعا، مع بعض البطاقات لم يتمكن من قراءتها في بعض السفارات وجرى التعامل معها أولا بأول وحل الأزمة.

المصريون فى لوس انجلوس
المصريون فى لوس انجلوس
المصريون فى لوس انجلوس
المصريون فى لوس انجلوس
المصريون فى لوس انجلوس
المصريون فى لوس انجلوس
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