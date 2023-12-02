السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحف العالم: الجالية المصرية فى الدول العربية تسجل حضورًا قياسيًا بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل المصريون المقيمون في الخارج، اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهى الانتخابات التي يعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الأوفر حظا فيها من بين باقي المترشحين، حسبما ذكرت صحيفة "أفريكا نيوز" الإفريقية.

إقبال كبير في أكبر الجاليات المصرية في الدول العربية 

وتابعت الصحيفة أنه يتم تنظيم هذه الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، في 121 دولة حول العالم، قبل انطلاق الاقتراع في مصر في 10 ديسمبر الجاري، حيث تتواجد أكبر الجاليات المصرية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت، وشهدت هذه اللجان كثافة تصويتية كبيرة في اليوم من الانتخابات.

وأضافت أن في مصر سيتم التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الفائز في 18 ديسمبر الجاري.

وتابعت أن الناخبين يختارون من بين ثلاثة مرشحين في السباق وهم فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وعبدالسند يمامة، زعيم حزب الوفد، وهو حزب عمره الآن قرن من الزمان، وحازم عمر، رئيس رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولكن لا يتمتع أي منهم بنفس الشعبية الكبرى التي يتمتع بها الرئيس السيسي، الذي جمع 424 توقيعًا للنواب (من أصل 596 مقعدًا) وأكثر من مليون توقيع من المواطنين.

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الناخبون المصريون فى فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

وأضافت أن نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية كانت القضية الرئيسية في ملف الانتخابات الرئاسية المصرية.

بينما أكدت صحيفة "The Heritage Times" النيجيرية، أن الرئيس السيسي أصبح المرشح الأوفر حظًا بعد أن أبدى العديد من أعضاء الجاليات المصرية في الخارج تأييدهم الرئيس الحالي وتوليه فترة رئاسية ثالثة.

وأضافت أن الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم تنتظر انتهاء السباق الانتخابي في مصر والإعلان عن فوز مرشحهم المفضل، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته البلاد في خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أنه يجب أن يكون لدى الناخبين المصريين في الخارج جواز سفر مصري سار المفعول أو بطاقة هوية وطنية سارية أو منتهية الصلاحية حتى يتمكنوا من التصويت طالما لم تتم إدانتهم بأي جريمة.

وتابعت أن المصريين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر أعلى معدلات التصويت في الانتخابات السابقة، ويبدو أنهم يسعون لتكرار نفس التجربة.

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الانتخابات السيسي ثالثة المرشح الرئاسية

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