السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبناء الجالية المصرية يتوافدون على لجان الانتخابات الرئاسية فى عدة دول (فيديو)

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، لقطات ترصد استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في عدة دول منها: "لبنان وأبوظبي وقطر والبحرين وجدة وأثينا وإسبانيا وعمان وروما وبغداد والجزائر وفيتنام والكويت"، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باليوم الثاني.

وبدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك قبل بدء عملية التصويت، التي انطلقت منذ أمس الجمعة في تمام الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الأحد المقبل للساعة 9 مساءً.

وأعربوا عن فرحتهم بمظاهر حب ورفعوا الإعلام المصرية داخل مقرات التصويت، ورددوا الأغاني الوطنية، حيث تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الجالية المصرية في مختلف دول العالم.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

 

اكسترا نيوز الجالية المصرية لدول حول العالم لسفارات المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 لاغاني الوطنية

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