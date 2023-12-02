السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتهاء ثانى أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية فى أستراليا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بـ انتهاء اليوم الثاني من التصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في أستراليا. 

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024. 

تصويت المصريين فى الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

اكسترانيوز اليوم الثانى الانتخابات الرئاسية

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