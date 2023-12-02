السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد توافد المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، طوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية بعدة بلدان في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج خلال  الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وسط إقبال كبير من المواطنين لممارسة حقهم الدستوري.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

اكسترا نيوز طوابير الناخبين اللجان الانتخابية تصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

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