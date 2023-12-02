السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات: تعاملنا سريعًا مع مشكلات فنية بالانتخابات فى بعض السفارات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في 103 لجان.

وكشف بنداري، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن غلق عمل لجنة واحدة في نيو نذرلاند مع انتهاء اليوم الثاني للتصويت حسب توقيتها المحلي، ورصدت مشاكل فنية في لجنة بالسفارة المصرية بالرياض وجرى التدخل والتعامل مع المشكلة سريعا، مع بعض البطاقات لم يتمكن من قراءتها في بعض السفارات وجرى التعامل معها أولا بأول وحل الأزمة. 

انطلاق اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

ووجه مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر لسفراء مصر بالخارج على مجهودهم. 

انتخابات الرئاسية انطلاق اليوم الثاني لمصريين بالخارج عملية التصويت لهيئة الوطنية للانتخابات

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