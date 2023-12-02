السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بتونس: اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا كبيرا

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

قال إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن اليوم الأول لاتنطلاق الانتخابات  الرئاسية شهد توافد أبناء الجالية المصرية علي مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بحرية وكان مشهدا حضاريا، واصطحب المواطنون أبناؤهم للجان ومارسوا حقهم الدستوري ونقلوا انتمائهم إلى الأبناء.

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في تونس عملت على توفير جميع التيسرات للمواطنين، حيث لا يستغرق التصويت بضع دقائق حسب التعليمات التى وضعتها الهئيةالوطنية للانتخابات كإظهار ا لرقم القومي وجواز السفر المميكن، لافتا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

وأوضح سفير مصر في تونس، أن تعبيرات المصريين تؤكد عزمهم على المشاركة في الانتخابات، متوقعا استمرار كثافة المشاركة، مقدما الشكر للسلطات التونسية على التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين.

انطلاق اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 

وأشار سفير مصر، إلي أن الجميع أدرك حجم ودور مصر الذي تلعبه، والجميع يأتى إلي مصر في الأموار الحساسة، والمواطن المصري يشعر بذلك، والشعب  المصري يقف صفًا واحدًا لدعم مسار الدولة.

وأكد سفير مصر بتونس، على أن المشهد في الانتخابات مشرف وحضاري، متابعا: "حرصت على استقبال عدد من أطفال الجالية وكانوا يرفعون الأعلام المصرية وكان مشهد مبشر وسيظل مرتبط في أذهانهم وشعورهم بالانتماء بالوطن، بالوطن عايش في قلوبهم ووجدانهم".

 

 

لانتخابات الرئاسية أبناء الجالية المصرية مشهدا حضاريا انطلاق اليوم الثاني انتخابات الرئاسة

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