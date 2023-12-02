السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الناخبون المصريون فى فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية فى فرنسا

واصل أبناء الجالية المصرية بفرنسا التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس، اليوم السبت، للتصويت في اليوم الثاني على التوالي، في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت أمس للمصريين بالخارج.

وفتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا أبوابهما في تمام الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت فرنسا)، أمام المصريين المقيمين بالأراضي الفرنسية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت أمس ولمدة ثلاثة أيام.

وحرص عدد من المصريين على الإدلاء بأصواتهم اليوم بالرغم من البرد الشديد وذلك لممارسة حقهم الدستوري.

وبالأمس، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفرنسا إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس، في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والذي بدأ صباح الجمعة في التاسعة صباحا ولمدة ثلاثة أيام. 

وعلى مدار اليوم وبالرغم من شدة برودة الطقس في العاصمة الفرنسية باريس، حرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

توفير الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية

وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا اتخذت كل التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة. 

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وأقامت السفارة المصرية خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الأمطار، نظرا لما تشهده العاصمة الفرنسية باريس من أمطار وبرد شديد، وذلك لانتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية. 

وتجمع الناخبون في أجواء من البهجة والوطنية أمام اللجنة الانتخابية حاملين الأعلام المصرية، وحريصين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية، منها "تحيا مصر".

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