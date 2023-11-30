الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. "كاف" يُعلن إطلاق رابطة الأندية الإفريقية بالقاهرة

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، حفل إطلاق رابطة الأندية الإفريقية (ACA)، وذلك في القاهرة.

"كاف" يعلن إطلاق رابطة الأندية الإفريقية

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا عبر موقعه، أكد خلاله إقامة حفل إطلاق رابطة الأندية الإفريقية (ACA)، في أحد الفنادق بالقاهرة.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، بحضور باتريس موتسيبي، رئيس "كاف"، وبعض كبار المديرين التنفيذيين للأندية الأفريقية لكرة القدم ورؤساء الأندية.

وأشار "كاف" في بيانه الرسمي، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي -عقب اجتماع رابطة الأندية الإفريقية- بين باتريس موتسيبي وأعضاء الرابطة، وسيتم بثه مباشرة على جميع منصات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يأتي ذلك في إطار الجمع بين أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء مشهد كرة القدم الإفريقية، وتعزيز التعاون والابتكار والتميز داخل مشهد كرة القدم للأندية في القارة.

يذكر أن الاجتماع التحضيري بين الأندية الأفريقية وباتريس موتسيبي، قد انعقد يوم الخامس من أكتوبر الماضي، والتي شهدت على الاتفاق على عدة أهداف، وهي كالآتي:

- حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية.

- جعل الأندية الإفريقية قابلة للنمو تجاريًا والمنافسة عالميًا.

- جعل مسابقات "كاف" أقل عبئًا ماليًا ولوجستيًا وأكثر تنافسية وجاذبية مالية.

- كذلك ضرورة تحسين جودة ومعايير الملاعب، للتأكد من أن خوض كل نادي ومنتخب وطني قدم يلعب مبارياته في مسابقات «كاف» في بلده.

- بالإضافة إلى الحرص على تمتع الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي VAR ، بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

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كاف يكشف موعد إقامة حفل توزيع جوائزه لعام 2023

من ناحية أخرى، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) موعد إقامة حفل توزيع جوائز "كاف" لعام 2023. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وذكر "CAF" في بيان عبر موقعه الرسمي أن الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب (السادسة بتوقيت جرينيتش)، بفندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية.

كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رابطة الأندية الإفريقية باتريس موتسيبي موتسيبي

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