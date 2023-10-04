الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يجتمع الخميس لإعلان تدشين رابطة الأندية الإفريقية

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقد اجتماع، الخميس، لإعلان تأسيس رابطة الأندية الإفريقية رسميًا.

وسيجتمع باتريس موتسيبي، رئيس كاف، مع عدد مسئولي الأندية الإفريقية، في الرابعة من مساء يوم غدٍ الخميس، افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أجل مناقشة خطوات تأسيس رابطة الأندية الإفريقية.

وحسب خطاب رسمي، مرسل إلى مسئولي ورؤساء الأندية في القارة السمراء، فإن الاتحاد الإفريقي، سيناقش خلال الاجتماع، ضرورة مشاركة «كاف» ورابطة الأندية الإفريقية في العديد من الأمور، أبرزها تعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية، وجعل تلك الأندية قابلة للنمو تجاريا، بالإضافة إلى جعل مسابقات كاف أقل عبئًا ماليًا ولوجستيًا وأكثر تنافسية وجاذبية مالية.

كما سيناقش كاف مع مسئولي الأندية، ضرورة تحسين جودة ومعايير الملاعب للتأكد من أن خوض كل نادي ومنتخب وطني قدم يلعب مبارياته في مسابقات «كاف» في بلده.

كما سيتطرق الاتحاد الإفريقي، لمناقشة تعيين لجنة النظام الأساسي لرابطة الأندية الإفريقية، والتي ستشهد اختيار عضو واحد لكل اتحاد من اتحادات المناطق التابعة لـ «كاف» في غضون 10 أيام من الاجتماع الافتراضي الذي سيعقد يوم الخميس لصياغة النظام الأساسي المقترح للرابطة، ليتم اعتماده في الجمعية العامة للرابطة في ديسمبر 2023.

ومن المقرر، أن يدعو «كاف» لاجتماع لرابطة الأندية الإفريقية في ديسمبر المقبل، من أجل اعتماد النظام الأساسي لهيئة مكافحة الفساد، وانتخاب رئيس الرابطة وأعضاء المكتب الآخرين واللجنة التنفيذية، إلى جانب الإعلان رسميًا عن إطلاق رابطة الأندية الإفريقية.

وأشار الخطاب، إلى أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع التالي لرابطة الأندية الإفريقية، والمقرر له في ديسمبر 2023، في الوقت المناسب.

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رابطة الأندية الإفريقية باتريس موتسيبي كاف الاتحاد الافريقى

مواد متعلقة

منافس مصر.. نجم "جمهورية شبين" يتولى تدريب منتخب سيراليون

مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تعرف على مستويات الأندية فى قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا

الاتحاد السعودى يخطط لاستقدام حكام إنجليز لإدارة مباريات دورى روشن

منافس الأهلي.. سيمبا التنزاني يبلغ دور المجموعات لدوري الأبطال

الأهلى يضمن المستوى الأول.. وبيراميدز فى المستوى الثانى بقرعة دور المجموعات بدورى الأبطال

الهلال السودانى يستضيف أول أغسطس الأنجولى.. آسيك يواجه الأهلى بنغازى فى دورى الأبطال

النجم الساحلى يهزم الجيش الملكى ويتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال.. والوداد يرافقه

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

أعلام مصر وصور السيسى تتصدر المشهد أمام الشهر العقارى فى دمياط

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب