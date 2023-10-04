"كاف" يجتمع الخميس لإعلان تدشين رابطة الأندية الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقد اجتماع، الخميس، لإعلان تأسيس رابطة الأندية الإفريقية رسميًا.

وسيجتمع باتريس موتسيبي، رئيس كاف، مع عدد مسئولي الأندية الإفريقية، في الرابعة من مساء يوم غدٍ الخميس، افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أجل مناقشة خطوات تأسيس رابطة الأندية الإفريقية.

وحسب خطاب رسمي، مرسل إلى مسئولي ورؤساء الأندية في القارة السمراء، فإن الاتحاد الإفريقي، سيناقش خلال الاجتماع، ضرورة مشاركة «كاف» ورابطة الأندية الإفريقية في العديد من الأمور، أبرزها تعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية، وجعل تلك الأندية قابلة للنمو تجاريا، بالإضافة إلى جعل مسابقات كاف أقل عبئًا ماليًا ولوجستيًا وأكثر تنافسية وجاذبية مالية.

كما سيناقش كاف مع مسئولي الأندية، ضرورة تحسين جودة ومعايير الملاعب للتأكد من أن خوض كل نادي ومنتخب وطني قدم يلعب مبارياته في مسابقات «كاف» في بلده.

كما سيتطرق الاتحاد الإفريقي، لمناقشة تعيين لجنة النظام الأساسي لرابطة الأندية الإفريقية، والتي ستشهد اختيار عضو واحد لكل اتحاد من اتحادات المناطق التابعة لـ «كاف» في غضون 10 أيام من الاجتماع الافتراضي الذي سيعقد يوم الخميس لصياغة النظام الأساسي المقترح للرابطة، ليتم اعتماده في الجمعية العامة للرابطة في ديسمبر 2023.

ومن المقرر، أن يدعو «كاف» لاجتماع لرابطة الأندية الإفريقية في ديسمبر المقبل، من أجل اعتماد النظام الأساسي لهيئة مكافحة الفساد، وانتخاب رئيس الرابطة وأعضاء المكتب الآخرين واللجنة التنفيذية، إلى جانب الإعلان رسميًا عن إطلاق رابطة الأندية الإفريقية.

وأشار الخطاب، إلى أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع التالي لرابطة الأندية الإفريقية، والمقرر له في ديسمبر 2023، في الوقت المناسب.