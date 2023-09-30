«كاف» يكشف تفاصيل الجوائز المالية للدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن الجوائز المالية للنسخة الافتتاحية للدوري الأفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق الشهر المقبل.

وقال «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار، في حين سيحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

وأوضح البيان، أن المتأهلين للدور النصف للبطولة، سيحصل على مليون و700 ألف دولار، على أن يحصل المتأهلين للدور ربع النهائي، على مليون دولار.

وأشار «كاف» إلى أن "الجائزة المالية للبطولة جذابة وتنافسية، حيث سيلعب النادي الفائز 6 مباريات فقط للفوز بالجائزة المالية الكبيرة البالغة 4 ملايين دولار".

وأكد «كاف» أن الدوري الإفريقي لكرة القدم، تم إنشاؤها بالشراكة مع «فيفا»، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لتدشين البطولة، هو أن تكون كرة القدم الإفريقية قادرة على المنافسة عالميًا وأن تكون أندية كرة القدم الأفريقية قابلة للحياة تجاريًا، ومن أجل المساهمة في تطوير ونمو مواهب كرة القدم للشباب في القارة الأفريقية.

وسيشارك في النسخة الأولى للدوري الإفريقي، أندية الأهلي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وإنيمبا النيجري، وسيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وستقام النسخة الأولى للدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل.