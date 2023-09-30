السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«كاف» يكشف تفاصيل الجوائز المالية للدوري الإفريقي

الدوري الإفريقي لكرة
الدوري الإفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن الجوائز المالية للنسخة الافتتاحية للدوري الأفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق الشهر المقبل.

وقال «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار، في حين سيحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

وأوضح البيان، أن المتأهلين للدور النصف للبطولة، سيحصل على مليون و700 ألف دولار، على أن يحصل المتأهلين للدور ربع النهائي، على مليون دولار.

وأشار «كاف» إلى أن "الجائزة المالية للبطولة جذابة وتنافسية، حيث سيلعب النادي الفائز 6 مباريات فقط للفوز بالجائزة المالية الكبيرة البالغة 4 ملايين دولار".

وأكد «كاف» أن الدوري الإفريقي لكرة القدم، تم إنشاؤها بالشراكة مع «فيفا»، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لتدشين البطولة، هو أن تكون كرة القدم الإفريقية قادرة على المنافسة عالميًا وأن تكون أندية كرة القدم الأفريقية قابلة للحياة تجاريًا، ومن أجل المساهمة في تطوير ونمو مواهب كرة القدم للشباب في القارة الأفريقية.

وسيشارك في النسخة الأولى للدوري الإفريقي، أندية الأهلي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وإنيمبا النيجري، وسيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وستقام النسخة الأولى للدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدوري الإفريقي لكرة القدم فيفا الاهلى الوداد الترجي صن داونز

مواد متعلقة

"كاف" يمنح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 (خاص)

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

انهيار والدته.. تشييع جثمان نجل سامى العدل من مسجد الفاروق بالمعادى

تبدأ الدراسة غدًا.. مدير مدرسة حكومية يبتكر طريقة للقضاء على صراع "التختة الأولى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة